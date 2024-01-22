Определились пары плей-офф в Кубке чемпионов по регби

Стали известны все участники Кубка чемпионов по регби, который проводится Европейским профессиональным клубом регби. На стадии 1/8 финала между собой сыграют следующие команды:
«Тулуза» (Франция) — «Расинг 92» (Франция);
«Эксетер» (Англия) — «Бат» (Англия);
«Арлекинс» (Англия) — «Глазго» (Шотландия);
«Бордо» (Франция) — «Сарацинс» (Англия);
«Нортгемптон» (Англия) — «Манстер» (Ирландия);
«Буллс» (ЮАР) — «Лион» (Франция);
«Стормерс» (ЮАР) — «Ля Рошель» (Франция);
«Ленстер» (Ирландия) — «Лестер» (Англия).
Кубок чемпионов по регби проводится в 10-й раз, его действующим обладателем является французский клуб «Ля Рошель». Финал Кубка состоится весной 2024 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания).