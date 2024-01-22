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Определились пары плей-офф в Кубке чемпионов по регби

Определились пары плей-офф в Кубке чемпионов по регби
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Стали известны все участники Кубка чемпионов по регби, который проводится Европейским профессиональным клубом регби. На стадии 1/8 финала между собой сыграют следующие команды:

«Тулуза» (Франция) — «Расинг 92» (Франция);

«Эксетер» (Англия) — «Бат» (Англия);

«Арлекинс» (Англия) — «Глазго» (Шотландия);

«Бордо» (Франция) — «Сарацинс» (Англия);

«Нортгемптон» (Англия) — «Манстер» (Ирландия);

«Буллс» (ЮАР) — «Лион» (Франция);

«Стормерс» (ЮАР) — «Ля Рошель» (Франция);

«Ленстер» (Ирландия) — «Лестер» (Англия).

Кубок чемпионов по регби проводится в 10-й раз, его действующим обладателем является французский клуб «Ля Рошель». Финал Кубка состоится весной 2024 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания).

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