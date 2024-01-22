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Золотая медаль чемпиона ОИ-1968 Боба Бимона выставлена на аукцион

Золотая медаль чемпиона ОИ-1968 Боба Бимона выставлена на аукцион
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Золотая медаль чемпиона летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико в прыжках в длину американца Боба Бимона выставлена на продажу. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома Christie's.

Медаль из позолоченного серебра весом 128 г и диаметром 6 см будет доступна для торгов через 10 дней. Примерная стоимость лота составляет от $ 400 тыс. до $ 600 тыс.

Золото в Мехико Бобу Бимону принёс прыжок на 8,90 м, что стало на тот момент мировым и олимпийским рекордом. Мировой рекорд был превзойдён только в 1991 году. На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио (Япония) американец Майк Пауэлл прыгнул на 8,95 м. При этом на Олимпийских играх рекордный прыжок Боба Бимона никому превзойти так и не удалось.

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