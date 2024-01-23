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Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 22 января, турнирная таблица

Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 22 января, турнирная таблица
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Вчера, 22 января, тремя матчами в группе 1 продолжился основной раунд чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Гандбол. Чемпионат Европы — 2024. Мужчины. Результаты матчей 22 января. Турнирное положение
Группа 1

  • Германия — Венгрия — 35:28 (18:17) (Кёстер — 8, Голла, Хайманн, Кнорр, Хафнер, Штайнерт, Кольбахер — по 4; Анчин, Рошта — по 6, Бодо, Лекаи — по 4)
  • Франция — Австрия — 33:28 (15:16) (Мем, Фабрегас — по 7, Деска — 4; Билык, Хутечек — по 6, Вебер — 5)
  • Хорватия — Исландия — 30:35 (18:16) (Елинич — 6; Элиссон — 8, Палмарссон, Рихардссон — по 6)

Турнирное положение после четырёх туров. 1. Франция — 8 очков. 2. Германия — 5. 3. Венгрия — 4. 4. Австрия — 4. 5. Исландия — 2. 6. Хорватия — 1.

Напомним, в основном групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.

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