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Непомнящий — о плотности таблицы: вспомнилась известная цитата из «Залечь на дно в Брюгге»

Непомнящий — о плотности таблицы: вспомнилась известная цитата из «Залечь на дно в Брюгге»
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о плотности в турнирной таблице после победы над китайцем Дин Лижэнем в рамках 10-го тура международного шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, который проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

«Чувствую себя как «Тоттенхэм». Вспомнилась известная цитата из фильма «Залечь на дно в Брюгге»: «Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм», — сказал Непомнящий после победы над Лижэнем.

Напомним, Непомнящий играл белыми фигурами, Лижэнь сдался на 36-м ходу. После данной победы в активе россиянина 5,5 балла. В следующем туре Ян сразится с местным гроссмейстером Анишем Гири.

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