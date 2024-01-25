Артур Далалоян: травма ахилла теперь будет постоянно напоминать о себе

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о травме ноги, полученной им в апреле 2021 года.

«Эта травма теперь будет постоянно напоминать о себе. За ахиллом нужно следить. Ведь когда сухожилие разрывается и потом его сшивают, оно всё равно становится жёстче, чем на здоровой ноге. Приходится значительно внимательнее относиться к этому, прислушиваться к себе. Если чувствуешь дискомфорт во время тренировки, то нагрузку надо снимать.

Лучше лишний раз сходить к врачу и пройти физиотерапию, немного подлечиться. После этого всё восстанавливается. Что касается всего остального, то сейчас, слава богу, никаких других дискомфортных моментов нет. Получается в полную силу работать — и, самое главное, всю шестёрку (снарядов. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова гимнаста RT.

Напомним, из-за этой травмы спортсмен не выступил в опорном прыжке и вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио (Япония).