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Далалоян — о восстановлении: я чувствую себя неплохо на тренировках

Далалоян — о восстановлении: я чувствую себя неплохо на тренировках
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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян порассуждал о продолжении спортивной карьеры. Спортсмен заявил, что у него началась вторая молодость.

«Для меня самое главное, чтобы это не было во вред себе и я получал удовольствие от работы. В данный момент поставил перед собой цели и задачи, я чувствую себя неплохо на тренировках, есть положительные эмоции от процесса. Как шутят надо мной ребята, началась вторая молодость. Сейчас важно отработать этот цикл. А там посмотрим», — заявил Далалоян в интервью «RT на русском».

Напомним, в апреле 2021 году Далалоян получил травму ноги. Из-за этого спортсмен не выступил в опорном прыжке и вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио (Япония).

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