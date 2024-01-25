Далалоян — о восстановлении: я чувствую себя неплохо на тренировках

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян порассуждал о продолжении спортивной карьеры. Спортсмен заявил, что у него началась вторая молодость.

«Для меня самое главное, чтобы это не было во вред себе и я получал удовольствие от работы. В данный момент поставил перед собой цели и задачи, я чувствую себя неплохо на тренировках, есть положительные эмоции от процесса. Как шутят надо мной ребята, началась вторая молодость. Сейчас важно отработать этот цикл. А там посмотрим», — заявил Далалоян в интервью «RT на русском».

Напомним, в апреле 2021 году Далалоян получил травму ноги. Из-за этого спортсмен не выступил в опорном прыжке и вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио (Япония).