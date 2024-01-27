Карлсен: главная причина, по которой я не участвую в ЧМ, — мне это не нравится

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по шахматам, высказался о том, почему он второй год подряд отказывается от участия в борьбе на чемпионате мира.

«Я бы сказал, главная причина, по которой я не участвую в матче на первенство мира, заключается в том, что мне это не нравится. Да, так просто. Вот уже два года как я участвовал в последнем матче за звание чемпиона мира. Я действительно по нему не скучаю. Мне очень нравится та жизнь, какая у меня сейчас: играть из дома, но также и путешествовать, играя на турнирах. Я просто не нуждаюсь в чемпионате мира.

Думаю, в текущем формате с контролем времени моё участие в классическом чемпионате мира вряд ли будет возможно. Что нужно, чтобы я вернулся? Уменьшить контроль за временем и сделать больше партий — это будет хорошим стартом», — приводит слова спортсмена Youtube-канал Chess.com.