Ян Непомнящий буквально разорвал Дин Лижэня. Отомстил за поражение в титульном матче?

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) близится к завершению первый супертурнир нового сезона – Tata Steel. За победу борются многие из тех, кто уже в апреле будет сражаться в претендентском турнире: россиянин Ян Непомнящий, Алиреза Фируджа (Франция) и могучее индийское трио Доммараджу Гукеш, Сантош Видит и Рамешбабу Прагнанандха. Другие участники кандидатского предпочли готовиться дома, а норвежец Магнус Карлсен прямым текстом заявил, что отдыхает, но вернётся, чтобы надрать всем задницы.

Однако примечательно то, что в Вейк-ан-Зее прервал своё более чем полугодовое затворничество китайский чемпион мира Дин Лижэнь. Правда, пока шахматный король выступает бледновато – рассказ об этом впереди!

После 10 туров из марафонской дистанции в 13 игровых дней впереди Гукеш и лидер команды Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, ещё один потенциальный претендент в борьбе за мировое первенство – у них по 6,5 очков. На пол-очка отстают хозяин поля Аниш Гири и индус Прагнанандха, а Непомнящий, Видит и Фируджа набрали по 5,5 очка – вся борьба за первое место на турнире ещё впереди. На этом фоне весьма грустным выглядит промежуточный результат Дин Лижэня – 4 из 10. Столько же, к примеру, у чемпионки мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь! Но Цзюй всё-таки играет с самым низким рейтингом на турнире и играет хорошо, доказывая, что женщины вполне могут бороться с мужчинами. А вот её партнер по команде…

Турнир с первых шагов складывался непросто для восточного чемпиона, но в 10-м туре он просто оказался в форменном нокауте в принципиальной дуэли против Непомнящего. Ян жаждал взять убедительный реванш за поражение в прошлогоднем матче за титул и буквально разорвал своего соперника.

Tata Steel Chess – 2024. Вейк-ан-Зее (Нидерланды)

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)

Эх, такую бы партию да в конце казахстанского матча! Какая могла быть жирная чемпионская точка! Но такова жизнь – Непомнящему придётся доказывать свое право на новую чемпионскую встречу с Дин Лижэнем.

Финиш турнира выглядит непредсказуемым для Яна – ему придется чёрными противостоять крепкому и настойчивому Гири, а потом опасному и агрессивному Фирудже, после чего его ждёт ещё и заключительная дуэль белыми с могучим теоретиком ван Форестом. Правда, победитель одного из «Вейков» последних лет не в форме и делит последнее место с Александром Донченко (Германия). Однако стоит понимать, что это в любом случае очень хорошая репетиция перед претендентским турниром в Канаде. Все знают, что Непомнящий неудержим, если он поймал кураж и лидирует.

Но вот сможет ли россиянин на финише показать сверхволевые усилия в ситуации, когда он немного отстает от своих соперников? Тем более что пока очевидно: по нынешнему раскладу сил обогнать всех талантливых индийцев куда сложнее, чем повергнуть одного пребывающего не в форме чемпиона!