ФИДЕ внесла изменения для отбора на Турнир претендентов 2026 года

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на официальном сайте опубликовала ряд изменений для отбора на Турнир претендентов в 2026 году.

В общей сложности федерацией были приняты пять нововведений.

1) Занявший второе место в матче за звание чемпиона мира больше не будет автоматически получать место в следующем Турнире претендентов. Вместо этого занявшему второе место теперь придется пройти квалификационный процесс. Чтобы компенсировать это изменение, матч на первенство мира 2024 года также признаётся турниром, отвечающим требованиям зачёта ФИДЕ, и занявший второе место получит специальные бонусные очки за участие в этом матче. Очки, которые он наберёт в матче за звание чемпиона мира, будут рассчитываться по результатам выступления. Это означает, что очки, полученные за матч, будут зависеть от счёта матча. Если матч проигран на тай-брейках, занявший второе место получит больше очков, чем при проигрыше в стандартной части матча.

2) Место, зарезервированное для игрока с самым высоким рейтингом, теперь будет определяться по среднему рейтингу за шесть месяцев, а не за предыдущие 12 месяцев или по его текущему рейтингу. Это место эксклюзивно для игрока, занявшего первое место в рейтинг-листе ФИДЕ. Если игрок снимается, квалификационное место присуждается игроку, занявшему второе место по рейтингу. Если игрок, занявший второе место по рейтингу, уже прошёл квалификацию, квалификационное место будет перенаправлено на зачёт ФИДЕ — 2025. Примечательно, что правило шестимесячного среднего рейтинга исключает возможность для игроков рассчитывать на турнир «последнего шанса» в декабре года в преддверии Турнира претендентов.

3) Два места в зачёте ФИДЕ за 2024 и 2025 годы дают право играть на Турнире претендентов — 2026. Окончательный итог будет представлять собой сумму наивысших результатов игрока в соревнованиях, но не более чем на семи турнирах.

3.1) В круговых турнирах очки начисляются только за первые три места.

3.2) Добавлен новый бонус за единоличное первое место без каких-либо критериев тай-брейка.

3.3) Допускается проведение неограниченного количества турниров в одной стране, при условии, что из 20 её игроков с самым высоким рейтингом не более 50% представляют одну федерацию.

3.4) Организаторы мероприятий, которые состоятся после 1 июля 2024 года, должны уведомить GSC ФИДЕ не менее чем за три месяца.

4) Кубок мира даёт право квалификации на Турнир претендентов сразу трём участникам.

5) Большая швейцарка даёт право квалификации на Турнир претендентов двум участникам.