Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Франции стала победителем чемпионата Европы по гандболу

Сборная Франции стала победителем чемпионата Европы по гандболу
Комментарии

Сегодня, 28 января, состоялся финальный матч чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходил в шести городах Германии. Победителем континентального чемпионата стала сборная Франции, которая в овертайме одолела гандболистов из Дании. Матч закончился со счётом 33:31.

Чемпионат Европы по гандболу. Мужчины. Финал

Франция — Дания — 33:31 ОТ (14:14, 28:28) (Фабрегас — 8, Ремили — 5; Хансен — 9, Гидсель — 8)

Чемпионат Европы по гандболу. Мужчины. Матч за 3-е место

Швеция — Германия — 34:31 (18:12) (Клар — 8, Карлссон — 7; Ущинс — 8)

Отметим, сборная Франции стала четырёхкратным чемпионом Европы. Кроме того, французские гандболисты являются действующими победителями Олимпийских игр. Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android