Сборная Франции стала победителем чемпионата Европы по гандболу

Сегодня, 28 января, состоялся финальный матч чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходил в шести городах Германии. Победителем континентального чемпионата стала сборная Франции, которая в овертайме одолела гандболистов из Дании. Матч закончился со счётом 33:31.

Чемпионат Европы по гандболу. Мужчины. Финал

Франция — Дания — 33:31 ОТ (14:14, 28:28) (Фабрегас — 8, Ремили — 5; Хансен — 9, Гидсель — 8)

Чемпионат Европы по гандболу. Мужчины. Матч за 3-е место

Швеция — Германия — 34:31 (18:12) (Клар — 8, Карлссон — 7; Ущинс — 8)

Отметим, сборная Франции стала четырёхкратным чемпионом Европы. Кроме того, французские гандболисты являются действующими победителями Олимпийских игр. Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году.