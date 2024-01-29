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Объявлен состав сборной России по мини-футболу на товарищеские матчи с Узбекистаном

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил состав сборной России по мини-футболу на товарищеские матчи с национальной командой Узбекистана. Встречи состоятся в ФОКе «Мещерский» в Нижнем Новгороде 1 и 3 февраля. Начало матчей — в 18:00 и 15:00 мск соответственно. В заявку сборной России вошли 16 игроков.

Вратари: Денис Субботин («Тюмень»), Дмитрий Путилов (КПРФ, Москва), Кирилл Щурок («Ухта»).

Полевые игроки: Александр Пирогов, Андрей Понкратов (оба – «Газпром-Югра», Югорск), Иван Чишкала («Бенфика», Португалия), Артём Ниязов («Эль-Посо», Испания), Артём Антошкин, («Тюмень»), Григорий Валеев, Никита Фахрутдинов, Павел Карпов, (все – «Синара», Екатеринбург), Янар Асадов («КПРФ», Москва), Сергей Денисов, Дмитрий Прудников (оба – «Ухта»), Антон Соколов («Спортинг», Португалия), Иван Обжорин («Торпедо» Нижний Новгород).

Сборная России начнёт учебно-тренировочный сбор в Нижнем Новгороде сегодня, 29 января.