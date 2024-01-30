ХМАО-Югра — лидер рейтинга развития мини-футбола в России

Ассоциация мини-футбола России представила рейтинг развития этого вида спорта в субъектах страны за сезон-2022/2023, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Лидером рейтинга второй год подряд становится ХМАО-Югра. Регионы распределяются в рейтинге по 16 критериям, среди которых: наличие клуба Суперлиги и баллы за итоговое положение в турнирной таблице, наличие клуба Высшей лиги или чемпионата России среди женщин и их положение в таблице, участие клуба из региона в Кубке и России и другие показатели.

ХМАО-Югра в нынешнем рейтинге набрала 185 баллов. В регионе мини-футболом занимается около 24 тыс. человек, а команда «Газпром-Югра» является одной из самых титулованных в России. Второе место заняла Нижегородская область, на счету которой 176 баллов. Тройку замкнула Республика Коми, набравшая 175 баллов.