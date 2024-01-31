Сергей Михеев возглавил судейский корпус по мини-футболу РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о назначении Сергея Михеева на пост менеджера судей по мини-футболу. Он сменил на этом посту Николая Цаплина.

«Мы желаем Сергею Викторовичу удачи и успехов на новой должности!» — говорится в сообщении.

Сергей Михеев начал карьеру арбитра в 2009 году. С 2011 по 2023 год Михеев работал в роли арбитра на матчах чемпионата России по мини-футболу. За 12 сезонов в Суперлиге специалист восемь раз попадал в топ-5 судей сезона.

Ранее состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу. В полуфиналах соревнования «Газпром-Югра» сыграет с «Ухтой», а «Норильский никель» встретится с «КПРФ». Матчи пройдут в Норильске 23 февраля. Действующим чемпионом Кубка России является «Синара» из Екатеринбурга.