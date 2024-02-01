Лучшим игроком девятого тура SEHA-лиги признан голкипер «Чеховских медведей» Артём Грушко

Вратарь «Чеховских медведей» Артём Грушко признан самым ценным игроком девятого тура гандбольной SEHA-лиги.

24 января, во время матча против минского СКА голкипер совершил 11 сейвов после 28 бросков. Действия вратаря привели «Медведей» к победе в выездном матче. Счёт — 43:35.

«Это был один из лучших матчей. У нас была хорошая реализация, и мы неплохо отстояли в защите», — цитирует Грушко пресс-служба лиги.

Всего, в этом сезоне на счету голкипера «Чеховских медведей» 48 сейвов после 147 бросков. Это второй показатель в SEHA-лиге. За два сезона на счету Грушко 100 сейвов после 275 бросков.

Сейчас «Чеховские медведи» возглавляют группу Б регулярного чемпионата. В активе российской команды 14 очков по результатам семи матчей. В следующей игре, 4 февраля, подопечные Владимира Максимова на домашней арене примут ГК «Машека» из Могилёва.