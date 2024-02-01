Магнус Карлсен и Хоу Ифань лидируют в обновлённых рейтинг-листах ФИДЕ

ФИДЕ опубликовала рейтинг-листы по итогам января. Турнир в Вейк-ан-Зее внёс существенные изменения в расстановку сил.

В открытом рейтинге за Магнусом Карлсеном, который продолжает лидировать, расположились Фабиано Каруану и Хикара Накамура. По итогам января на четвёртую позицию вышел Аниш Гири, а чемпион мира Динь Лижэнь лишился 18 пунктов рейтинга и занимает пятое место. Негативные изменения произошли и у Яна Непомнящего. Российский гроссмейстер опустился на седьмое место в списке. Победа в турнире Tata Steel позволила Вэй И занять девятое место.

В женском рейтинге за лидером Хоу Ифань расположилась чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, которая укрепила позиции благодаря успешному выступлению. Александра Горячкина занимает четвёртое место, а Екатерина Лагно удерживает шестую позицию.

Напомним, ранее ФИДЕ на официальном сайте опубликовала ряд изменений для отбора на Турнир претендентов в 2026 году.