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Магнус Карлсен и Хоу Ифань лидируют в обновлённых рейтинг-листах ФИДЕ

Магнус Карлсен и Хоу Ифань лидируют в обновлённых рейтинг-листах ФИДЕ
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ФИДЕ опубликовала рейтинг-листы по итогам января. Турнир в Вейк-ан-Зее внёс существенные изменения в расстановку сил.

В открытом рейтинге за Магнусом Карлсеном, который продолжает лидировать, расположились Фабиано Каруану и Хикара Накамура. По итогам января на четвёртую позицию вышел Аниш Гири, а чемпион мира Динь Лижэнь лишился 18 пунктов рейтинга и занимает пятое место. Негативные изменения произошли и у Яна Непомнящего. Российский гроссмейстер опустился на седьмое место в списке. Победа в турнире Tata Steel позволила Вэй И занять девятое место.

В женском рейтинге за лидером Хоу Ифань расположилась чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, которая укрепила позиции благодаря успешному выступлению. Александра Горячкина занимает четвёртое место, а Екатерина Лагно удерживает шестую позицию.

Напомним, ранее ФИДЕ на официальном сайте опубликовала ряд изменений для отбора на Турнир претендентов в 2026 году.

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ФИДЕ внесла изменения для отбора на Турнир претендентов 2026 года
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