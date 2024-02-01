Зоидзе: для меня было сюрпризом, что Узбекистан выбрал оборонительную форму игры

Главный тренер сборной России по мини-футболу Бесик Зоидзе прокомментировал результат матча со сборной Узбекистана. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу российской команды.

«Честно [говоря], для меня было сюрпризом, что Узбекистан выбрал оборонительную форму игры. Мы смотрели их матчи со сборными Марокко и Японии, они играли в агрессивный футбол. В первом тайме была более компактная оборона и сложная в плане вскрытия. И здесь нужно проявлять индивидуальное мастерство, взаимодействие на уровне двух игроков», — сказал Зоидзе в интервью ТАСС.

Отметим, что национальная команда Узбекистана занимает 25-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда России отстранена от соревнований под эгидой ФИФА из-за ситуации на Украине.