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Обжорин — о победе над Узбекистаном: они хорошо оборонялись, не давали нам забить

Обжорин — о победе над Узбекистаном: они хорошо оборонялись, не давали нам забить
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Игрок сборной России по мини-футболу Иван Обжорин прокомментировал результат матча со сборной Узбекистана. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу российской команды. Игрок заявил, что итоговый результат выдался скромным.

«Мы смотрели их игру, как они обороняются, стиль их игры. Что и требовалось ожидать на паркете, они хорошо оборонялись, не давали нам забить, блокировали удары, это такие скромные 4:2», — сказал Обжорин в интервью ТАСС.

Отметим, что национальная команда Узбекистана занимает 25-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда России отстранена от соревнований под эгидой ФИФА из-за ситуации на Украине. Сборные России и Узбекистана вновь встретятся там же, в Нижнем Новгороде, 3 февраля. Матч начнётся в 15:00 мск.

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