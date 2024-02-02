Миллиардер хочет организовать Олимпийские игры для допингистов

Миллиардер Питер Тиль, который является сооснователем PayPal и Palantir, хочет создать Олимпийские игры для спортсменов, которые употребляют допинг и стероиды. Первые соревнования могут состояться уже в 2025 году. Об этом сообщила газета The New York Post.

Суть соревнований будет заключаться в том, что участники смогут честно и открыто принимать допинг во время турнира. Игры пройдут при поддержке компании Enhanced Games, которая исследует биологические и пищевые добавки.

Цель создания таких игр — это добровольный выбор спортсменов, которые могут сами совершать выбор в пользу допинга или «чистого» спорта и не зависеть от спортивных федераций и правительств стран, за которые выступают.

Идея Тиля вызвала неоднозначную реакцию, и некоторые назвали её опасной для жизни спортсмена и для спорта. Однако миллиардер настроен решительно и презентует идею уже 17 апреля, а летом встретится с главой МОК Томасом Бахом для обсуждения этого вопроса.