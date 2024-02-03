Шахматный клуб Сент-Луиса отказался приглашать Ниманна на свои турниры

Руководство шахматного клуба Сент-Луиса (США) приняло решение отказывать гроссмейстеру Хансу Ниманну в приглашениях к участию в турнирах организации. Причинами принятия таких мер стало поведение шахматиста.

«Рассмотрев недавние события, шахматный клуб Сент-Луиса принял трудное решение не направлять гроссмейстеру Хансу Ниманну приглашение участвовать в каких-либо пригласительных турнирах, организуемых клубом в 2024 году.

Это решение основано на неподобающем поведении гроссмейстера Ханса Ниманна, включая нанесение ущерба частной собственности, грубые комментарии и отказ от сотрудничества, что привело к невыполнению договорных обязательств», — утверждается в официальном заявлении шахматного клуба.