Прыгунья в воду, рассказавшая о домогательствах тренера: в команде меня сторонятся

Победительница Международного фестиваля университетского спорта 2023 года, призёр чемпионата России, спортсменка сборной России по прыжкам в воду, 19-летняя Мария Бруенок рассказала о настроениях в команде после заявлений девушки о домогательствах со стороны тренера национальной команды Павла Муякина. По словам спортсменки, после того, как история была предана огласке, она столкнулась с негативными ощущениями внутри команды.

«Конечно, такие ощущения присутствовали. В большей степени от юниоров ощущалось», — передаёт слова Марии Бруенок «Матч ТВ».

«Сторонятся. В глаза ничего не говорят, но чувствуется, что сторонятся», — добавила прыгунья в воду.

Напомним, сегодня стало известно, что девушка не собирается писать заявление в полицию.