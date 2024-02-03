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Прыгунья в воду, рассказавшая о домогательствах тренера: в команде меня сторонятся

Прыгунья в воду, рассказавшая о домогательствах тренера: в команде меня сторонятся
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Победительница Международного фестиваля университетского спорта 2023 года, призёр чемпионата России, спортсменка сборной России по прыжкам в воду, 19-летняя Мария Бруенок рассказала о настроениях в команде после заявлений девушки о домогательствах со стороны тренера национальной команды Павла Муякина. По словам спортсменки, после того, как история была предана огласке, она столкнулась с негативными ощущениями внутри команды.

«Конечно, такие ощущения присутствовали. В большей степени от юниоров ощущалось», — передаёт слова Марии Бруенок «Матч ТВ».

«Сторонятся. В глаза ничего не говорят, но чувствуется, что сторонятся», — добавила прыгунья в воду.

Напомним, сегодня стало известно, что девушка не собирается писать заявление в полицию.

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