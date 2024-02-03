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Крылов и Макаренко одержали победу на «Русской зиме» в беге на 60 м

В субботу, 3 февраля, в Москве проходит 33-й легкоатлетический турнир «Русская зима». Второй год подряд соревнования проходят в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ.

Завершились финальные забеги на дистанции 60 м. У мужчин первым пересёк финишную черту Константин Крылов из Красноярского края. У женщин победу одержала Кристина Макаренко, представляющая и Красноярский край, и Москву.

«Русская зима», бег на 60 м, финал. Мужчины

1. Константин Крылов (Красноярский край) – 6.64 секунды.

2. Ярослав Ткалич (Москва, Смоленская область) +0,02.

3. Данил Павлов (Ставропольский край) +0,09.

«Русская зима», бег на 60 м, финал. Женщины

1. Кристина Макаренко (Москва, Красноярский край) – 7.16 секунды.

2. Наталья Комбарова (Челябинская область) +0,13.

3. Юлия Караваева (Москва) +0,18.