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Бразильский игрок «Ухты» Парадински признался в любви к России

Бразильский игрок «Ухты» Парадински признался в любви к России
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Игрок мини-футбольного клуба «Ухта» Фелипе Парадински признался в любви к России. Он заявил, что на долгие годы хотел бы остаться в российской Суперлиге.

«Мне нравится, как звучит моя фамилия по-русски. Я люблю Ухту, люблю страну, которая сейчас является моим домом. Очень хотел бы остаться в Суперлиге на долгие годы. Года два назад я зарегистрировался во „ВКонтакте“. Слежу за Суперлигой, у меня много друзей», — приводит слова Парадински «Тюменская арена».

Напомним, в феврале пройдёт «Финал четырёх» Кубка России по мини-футболу. В полуфиналах турнира «Газпром-Югра» (Югорск) сыграет с «Ухтой», а «Норильский никель» (Норильск) встретится с московским клубом «КПРФ». Матчи состоятся 23 февраля в спорткомплексе «Айка» в Норильске. Игра за третье место и финал Кубка России пройдут 25 февраля.

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