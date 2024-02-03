Иванюк — после победы на «Русской зиме»: цель — не отставать от общемировых результатов

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк после своего первого места на турнире «Русская зима», которое он разделил с Данилом Лысенко, высказался о своих выступлениях в текущем сезоне, а также поделился мнением о предстоящих в 2024 году Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Приятно, что результат растёт от старта к старту. Правда, по одному сантиметру. На первом соревновании взял 2.27, а на «Русской зиме» закончил на 2.30 м. Вроде бы неплохо. Движемся в нужном направлении. Но сегодня так сталось, что пришлось закончить самому соревнования раньше времени. Ну как самому? В одной из попыток случилась неприятность со стопой. И мне нужна была пауза. Я перенёс попытку с 2.33 на 2.35. Третью попытку 2.35 я прыгал в кроссовках, зная, что у нас будет перепрыжка. Данил высоту тоже не взял. Но к тому моменту боль в стопе уже прошла. Всё оказалось не так серьёзно, как я предполагал. Потом мы уже вдвоём отказались прыгать.

Дальше уже будут более важные старты, и к ним нужно подготовиться в полном здравии, не рискуя ничем.

Задача на сезон? В конце февраля будет видно, как прыгают в мире, и будем ориентироваться на эти цифры. Тогда же и пройдёт чемпионат России. А пока мы с Данилом (Лысенко) задаём темп на этот сезон, ребята будут ориентироваться на наши результаты. Цель в любом случае такая — не отставать от общемировых результатов.

Баршим сказал, что хочет с нами соревноваться? Было бы неплохо. Тем более что Мутаз не молодеет, как и мы. Годы идут. Чем быстрее мы вновь встретимся, тем будет лучше. Он может приехать к нам на соревнования. Ждём его на летних стартах.

Олимпиада в Париже? Как будет, так будет. Пока я туда не еду. Меня это не сильно парит. Давайте так. По результату я готов ехать. Я уже давно потерял нить повествования по требованиям и условиям, которые нам выдвигают. Если ничего не изменилось с лета, то я не готов ехать на их условиях. Будем выступать дома. Всё прекрасно. Может быть, вы следите за новостной повесткой?! Так вот, в Париже сейчас неспокойно. Говорят, Сена в плохом состоянии, загрязнена», — сказал Иванюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.