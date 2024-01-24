В российской лёгкой атлетике большой скандал: лучшую спринтершу страны выгнали со сборов

Российская лёгкая атлетика, кажется, просто не может жить без скандалов. Очередная неприятная история развернулась вокруг лучшей спринтерши страны Кристины Макаренко. 23 января спортсменка в соцсетях сообщила, что её вместе с двумя другими спортсменами за пять дней до конца сборов выгнали с базы в Новогорске. Что же такого натворили легкоатлеты?

«Мы вообще не собирались сюда ехать»

23 января в своём телеграм-канале Макаренко ошарашила подписчиков новостью: её вместе с супругом – барьеристом Артёмом Макаренко – и многоборцем Арсением Елфимовым выгнали с базы в Новогорске. Причина довольно странная – непоявление на построениях утром.

«Сегодня нас выгнали со сбора: меня, Артёма и Арсения. В этом сезоне я выиграла свой 14-й чемпионат России. Артём Макаренко наконец провёл полноценный сезон на барьерах и показал лучший результат сезона в России. А Арсений Елфимов выиграл многоборье. Наверное, этого недостаточно для того, чтобы спокойно тренироваться на сборах, так как мы не ходили на построение в восемь утра», – написала Кристина.

При этом история не так проста, как кажется. Изначально чета Макаренко и Елфимов вообще не собирались ехать на сборы. Они согласились отправиться в Новогорск, чтобы облегчить жизнь своему тренеру Льву Лодобину.

«Мы вообще не собирались сюда ехать, но у нашего тренера шесть человек, и ему было бы тяжело ездить в разные манежи. Мы решили, что будем ездить сюда на тренировки, но жить здесь не будем, потому что условия проживания плохие: питание очень плохое, матрасы очень мягкие, стены картонные, слышно всё, что происходит в других комнатах… И тут мы узнаём, что в восемь утра каждый день любой спортсмен должен ходить на построение. Наш тренер позвонил главному тренеру Руслану Михайловичу Мащенко и сказал: «Мои спортсмены не будут ездить на построение. Если построение обязательно, то мы на сборы не встаём». На что главный тренер ответил, что всё нормально, всё решат», – объяснила ситуацию Кристина.

Как утверждает спортсменка, она с Артёмом и Арсением просила разрешение просто приезжать на официальные тренировки в манеж без включения в списки на сборы. Спортсменам сказали, что они могут так делать, но каждому придётся платить по тысяче рублей за каждую тренировку. Эти условия легкоатлетов не устроили, поэтому они согласились на участие в сборах.

«Мы такие офигевшие, не ходим на собрания»

Поначалу всё шло хорошо. Семья Макаренко и Елфимов приезжали на базу утром и уезжали с неё вечером. В Новогорске они ходили на тренировки, массаж и другие восстановительные процедуры, получали медикаменты. За время сборов обязательное построение в восемь утра спортсмены посетили лишь один раз, и то потому, что им сказали обязательно прийти.

Но 23 января, за пять дней до завершения сборов, позиция руководства неожиданно сменилась. Как сообщила Кристина, утром на собрании тренеров Льва Лодобина отчитали за то, что его спортсмены не ходят на построение.

«Руслан Михайлович Мащенко и Сергей Викторович Желанов собрали всех и отчитали нашего тренера и нас за то, что мы, такие офигевшие, не ходим на собрания. Не потому, что мы плохо выступаем или не ездим на тренировки каждый день, а потому, что мы такие плохие и не ходим на собрания в восемь утра непонятно зачем. Я никогда не видела своего тренера таким кричащим. Слова главного тренера оказались просто ничем. Самое простое, что может быть к спортсменам и тренерам — это уважение, которого, к сожалению, у нашего руководства к нам нет. Это один из показателей того, что творится в ВФЛА», – заключила 14-кратная чемпионка России.

Позднее Кристина объяснила «Матч ТВ», зачем предала всё это огласке.

«Я спокойно могу обойтись без сборов, мы так и делали. Была пара сборов, которые сильно нужны, мы ездили на них. Люди, которые живут в регионах, где нет условий, где плакать хочется — им без сборов тяжело. Я могу позволить себе не принимать участия в сборах. Я была готова к негативной волне. Считаю, что о каких‑то проблемах нужно говорить. Все спортсмены боятся что‑то сказать из‑за того, что в ответ придёт удар. Я в этом плане смелая».

Кристина Макаренко Фото: Донат Сорокин/ТАСС

«Желания выступать становится всё меньше»

Пока ВФЛА, а также Руслан Мащенко и Сергей Желанов никаких заявлений по поводу произошедшего конфликта на утро 24 января не делали.

Сама Макаренко же пришла к довольно грустному выводу.

«Из-за таких ситуаций и такого отношения к спортсменам желания тренироваться и выступать каждый раз становится всё меньше и меньше. Про то, насколько обесценились сборы и кто порой на них бывает, я вообще молчу. Именно поэтому последний год мы с Тёмой стараемся тренироваться дома. Благо зимой у нас есть хороший манеж на Инженерной и зал «Гераклион». За это им огромное спасибо! Летом, конечно, тяжелее.

Кажется, нужно решать более важные проблемы, которые у нас есть. Было очень жалко, когда я увидела новость, что заканчивает Анжелика [Сидорова], думаю, в ближайшие годы станет больше достойных людей, которые завершат свою карьеру. В то время, когда нужно поддержать спортсменов, у нас всё наоборот», – подытожила Макаренко.

Несмотря на такую ситуацию, Кристина заявила, что менять спортивное гражданство не планирует, так как очень любит свой дом и серьёзно поменяла представление о мировом спорте. Хоть что-то радует в этом конфликте.