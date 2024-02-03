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Мужская сборная России по мини-футболу разгромила Узбекистан в товарищеском матче

Мужская сборная России по мини-футболу разгромила Узбекистан в товарищеском матче
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Мужская сборная России по мини-футболу уверенно обыграла Узбекистан в товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора, который проходит в Нижнем Новгороде на домашней площадке «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Бесо Зоидзе. Дублем отметились Андрей Понкратов и Артём Антошкин.

Мини-футбол. Товарищеская встреча. Мужчины

Россия – Узбекистан – 5:1.

Напомним, Россия и Узбекистан уже встречались в товарищеском матче в четверг, 1 февраля. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу сборной России. Национальная команда Узбекистана занимает 25-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда России отстранена от соревнований под эгидой ФИФА из-за ситуации на Украине. 1 февраля россияне провели свой первый домашний матч с 2021 года.

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