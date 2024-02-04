«Борцовский век короток». Чемпион России Разамбек Жамалов будет выступать за Узбекистан

25-летний борец из Дагестана Разамбек Жамалов сменил спортивное гражданство и будет представлять Узбекистан.

Причинами перехода стали высокая конкуренция в сборной и недопуск России на Олимпиаду. Об этом спортсмен, выступающий в весовой категории до 74 кг, рассказал в одном из интервью.

«Я думал до последнего, что буду выступать за сборную России. Когда начались разговоры о том, что нас не допустят до Олимпиады, я начал думать о переходе в другую команду. Борцовский век короток. Я считал большой потерей пропускать олимпийский цикл. Были разные предложения в европейские и азиатские страны. Из Узбекистана было хорошее предложение.

Надеюсь, российских спортсменов допустят. Без них Олимпиада будет неполноценной», — отметил спортсмен в интервью YouTube-каналу «Арип Ибрагимов».

Ранее о смене гражданства борца вольного стиля сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Он отметил, что в федерации не стали препятствовать переходу спортсмена.

Разамбек Жамалов является победителем индивидуального Кубка мира — 2020, чемпионом мира и Европы в возрасте до 23 лет, двукратным чемпионом России (2020, 2022).