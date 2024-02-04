Никита Шлейхер стал победителем Кубка России в прыжках в воду с метрового трамплина

Прыгун в воду Никита Шлейхер стал победителем Кубка России в соревнованиях с метрового трамплина.

Чемпион Европы 2019 года набрал по сумме попыток 426,90 балла. Второе место у Ильи Молчанова (402,30), а третью позицию занял Егор Лапин (370,35).

Ранее, Никита Шлейхер завоевал золотые медали в прыжках с трёхметрового трамплина в индивидуальном и парном турнирах, а также в индивидуальных соревнованиях с десятиметровой вышки.

В аналогичных соревнованиях среди женщин победительницей стала Кристина Ильиных, прыжки которой судьи оценили на 280,20 балла. Следом за ней расположилась Ульяна Клюева (272,25), а тройку призёров замкнула Александра Бибикина (256,75).

Кубок России по прыжкам в воду проходил в Саратове.