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«Фавориты — Непомнящий и Каруана». Карякин дал прогноз на счёт турнира претендентов

«Фавориты — Непомнящий и Каруана». Карякин дал прогноз на счёт турнира претендентов
Сергей Карякин
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Российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о турнире претендентов, который в апреле пройдёт в Торонто. Гроссмейстер называет россиянина Яна Непомнящего одним из претендентов на победу.

«Кто фаворит? Я не помню до конца точный состав, ведь там была всё время какая-то неразбериха. Но есть сильные индусы, хотя вёе равно считаю, что фавориты — Ян Непомнящий и Фабиано Каруана. Думаю, что один из этих двух в итоге победит. Но это только моё личное мнение.

Вернётся ли на топ-уровень Ян Непомнящий? Я могу сказать, что он никуда и не уходил. Одна локальная неудача совершенно ничего не значит. Можно сказать, это рабочая история. Самое основное — турнир претендентов, в котором и выяснится, кто выйдет на матч с чемпионом мира. Вот там Ян Непомнящий должен постараться, чтобы себя проявить. Да, я понимаю, что там будет сильная конкуренция, но посмотрим", — цитирует Карякина «Матч ТВ».

Ранее Карякин рассказал об угрозах, которые поступают в его адрес за публичную поддержку СВО.

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