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На 77-м году жизни не стало бронзового призёра Олимпиады-1964 Галины Алексеевой

Не стало бронзового призёр Олимпиады-1964 по прыжкам в воду Галины Алексеевой.

Об этом в Telegram-канале сообщил президент Федерации прыжков в воду страны (РФПВ) Станислав Дружинин.

«Российские прыжки в воду понесли невосполнимую утрату.

На 77-м году жизни, после продолжительной болезни, ушла из жизни Галина Александровна Алексеева – бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (1964), трёхкратная чемпионка СССР (1964—1966), пятикратная призер чемпионатов СССР, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России. После завершения блестящей спортивной карьеры Галина Александровна плодотворно работала детским тренером-преподавателем.

Российская федерация прыжков в воду приносит искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.