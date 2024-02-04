Тадей Погачар: я не выстраиваю свой календарь вокруг Олимпийских игр

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates заявил, что главная цель на 2024 год для него не Олимпийские игры в Париже, а чемпионат мира по велоспорту, который пройдёт в Цюрихе.

Ранее Альберто Контадор предполагал, что после Джиро д’Италия и «Тур де Франс» Погачар выступит и на «Вуэльте Испании».

Во время пресс-конференции в Абу-Даби Тадей Погачар ответил на слова испанского велогонщика.

«Не думаю (о старте на Вуэльте Испании-2024), по крайней мере, не сейчас. Давайте двигаться постепенно.

Посмотрим, как начнётся сезон, как пойдёт подготовка к Джиро д'Италия, сколько сил останется после первой части сезона.

В этом году у меня немного другой подход. Я начну сезон чуть позже, но не слишком поздно. Календарь всё равно плотный из-за подготовки, разведки, обдумывания двух Гранд-туров.

Обычно я предпочитаю перед главными стартами выступать в гонках чуть больше, но, думаю, чтобы подготовиться к первым стартам, можно имитировать гонки в тренировках. Страде Бьянке будет первой крупной гонкой и для других гонщиков тоже.

Хочу хорошо выступить на Джиро, и, считаю, что тогда смогу на высоком уровне проехать и «Тур де Франс».

На Олимпиаде однодневная гонка, поэтому я не выстраиваю вокруг Игр весь свой календарь. Мои главные цели — Джиро, «Тур де Франс», а потом чемпионат мира», — приводит слова Погачара портал VeloLive.