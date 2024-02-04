Сальников: на Игры БРИКС планируют позвать Венгрию и Сербию

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что на Игры БРИКС планируют пригласить Венгрию и Сербию.

«Насколько я осведомлён, планируется пригласить ещё минимум две страны – Венгрию и Сербию. Наша команда будет представлена сильными спортсменами. Я думаю, старты будут яркими. Об этом можно уверенно говорить, потому что мы имеем опыт проведения крупнейших соревнований в Казани.

Приедут ли представители Бразилии, ЮАР и Китая? Да, среди тех стран, которые участвуют, есть действительно выдающиеся спортсмены. У нас осенью прошлого года в ЮАР выезжала наша юношеская сборная. Это тоже было в формате БРИКС. Внимание к этому формату увеличивается. Но федерации некоторых стран, скажем так, настораживает то, что если они будут участвовать в играх БРИКС, то потом их могут не допустить к этапам Кубка мира и другим крупнейшим соревнованиям… Я уверен, что мы это преодолеем, что эти соревнования будут иметь свою ценность и свое место. Формат отрабатывается – сколько видов, возрастные группы. Я думаю, это все в наших руках, и мы можем на это влиять таким образом, чтобы сделать их максимально привлекательными", — сказал Сальников в интервью «Комсомольской правде».

Отметим, Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня.