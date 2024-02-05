Китай продлил серию побед на чемпионате мира по водным видам спорта

Сборная Китая продлила серию побед до четырёх, забрав золото в синхроннных прыжках с трёхметрового трамплина среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта.

Ван Цзунъюань и Лун Даойи стали лучшими пловцами в пяти из шести раундов и закончили выступление с общим результатом 442,41 очка, опередив итальянцев Лоренцо Марсалью и Джованни Точчи с результатом 384,24, а также испанцев Адриана Абадиа и Николя Гарсиа Буасье с результатом 383,28.

Артистичные пловцы Китая сохранили титул, завоёванный в прошлом году в командных акробатических соревнованиях, а США завоевали свою первую медаль чемпионата, взяв бронзу

Отметим, что чемпионат мира по водным видам спорта проходит со 2 по 18 февраля в Дохе (Катар). В него включены плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, марафонское плавание, хайдайвинг.