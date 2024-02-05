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Призёры Олимпиад фристайлисты Ридзик и Смирнова не выступят на Спартакиаде сильнейших

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр — 2018 Сергей Ридзик и фристайлистка, бронзовый призёр Олимпиады Анастасия Смирнова не выступят на Спартакиаде сильнейших из-за процесса восстановления. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Однако Смирнова появится на состязании, ей предстоит открыть трассу, а Ридзик продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, среди лидеров, которые будут участвовать в Спартакиаде, акробаты Максим и Илья Буровы, Любовь Никитина. В могуле — Никита Андреев, Никита Новицкий.

Напомним, Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдёт с 9 по 18 февраля. Конкретно по фристайлу соревнования пройдут с 10 по 17 февраля.