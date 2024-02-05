Карякин: по отношению к России и нашему спорту ведётся враждебная политика

Российский шахматист гроссмейстер Сергей Карякин высказал своё мнение по поводу действий европейских стран против российского спорта. Он заявил, что Россию никто не ждёт на международной арене и политика против страны враждебная.

«Понятно, что сейчас по отношению к России и нашему спорту ведётся враждебная политика, поэтому нечего удивляться, что такие законы принимаются. Ясно, что нас никто не ждёт на международных соревнованиях. Если кто-то не хочет с нами играть, мы тоже не должны хотеть с ними играть, тут всё просто», — приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, что ранее в Латвии была принята поправка о том, что латвийским спортсменам запрещено соревноваться с русскими и белорусскими, даже если те участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.