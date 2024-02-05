Дзюдоист Исаев наказан за нарушение антидопинговых правил

Российский дзюдоист, серебряный призёр чемпионата России 2023 года Абубакир Исаев был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на два года. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агенства (РУСАДА).

Известно, что дисквалификация отсчитывается от 27 октября 2023 года. В пробе 20-летнего спортсмена был найден кломифен. Само решение было вынесено 9 января, а срок дисквалификации истечёт 27 октября 2025 года.

Напомним, в сентябре 2023 года спортсмен дошёл до финала чемпионата России в весовой категории до 73 кг и проиграл Армену Агаяну. Ранее Исаев был признан чемпионом России среди юниоров в 2022 году. Все шесть поединков он выиграл «иппонами», включая финальный.