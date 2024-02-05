ГК ЦСКА обыграл «Зенит» в матче группового этапа SEHA — Gazprom League

Мужской гандбольный клуб ЦСКА одержал победу в матче группы «A» турнира SEHA — Gazprom League. В Санкт-Петербурге армейцев принимал местный «Зенит».

Встреча завершилась победой гандболистов ЦСКА со счётом 36:33. Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Юлиан Гирик, забросивший восемь мячей. Лучшим снайпером по итогам встречи стал правый полусредний петербуржцев Дмитрий Киселёв. На его счету 10 мячей. Отметим, встреча этих команд в первом круге также завершилась победой москвичей 28:23.

По итогам восьми матчей в группе «А» первое место у клуба «Мешков Брест», в активе белорусов 13 очков. На втором месте гандболисты ЦСКА, у них 12 очков. «Зенит» расположился на третьем месте, у петербуржцев девять очков. На четвёртом месте в группе «Пермские Медведи» (четыре очка) с нулём замыкает таблицу «Гомель».