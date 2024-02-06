Обладательница Кубка России по прыжкам в воду Кузина — об Олимпиаде: это как цель жизни

Вице‑чемпионка мира среди юниоров, многократная чемпионка России по прыжкам в воду Елизавета Кузина рассказала о том, какое важное значение для спортсмена имеют Олимпийские игры.

«Чем так привлекательна Олимпиада? Это как цель жизни. Не просто участвовать, но показать какой-то хороший результат. Пусть это даже будет не попадание в первую тройку, всё равно хочется воедино собрать все свои лучшие попытки. И чтобы данное выступление навсегда осталось если не в истории, то хотя бы в моей голове», — цитирует Кузину RT.

Напомним, на прошедшем в Саратове Кубке России по прыжкам в воду Кузина одержала победу в прыжках с трёхметрового трамплина и в синхронных прыжках с трамплина этой же высоты в паре с Кристиной Ильиных.