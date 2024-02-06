Игорная зона «Красная Поляна» поздравила журналистов с 10-летним юбилеем ОИ-2014

Накануне знаменательного юбилея игорная зона «Красная Поляна» выразила особую благодарность всем сотрудникам СМИ, которые освещали события Олимпийских игр 2014 года. Дань уважения ремеслу связана с большим вкладом и трудоёмким характером работы, а также с тем необычным фактом, что 10 лет назад в здании «Казино Сочи» располагался медиацентр «Горки».

Напомним, общая площадь медиацентра «Горки» составляла более 30 000 кв. м. (современная площадь «Казино Сочи» после проведения глобальной реконструкции увеличилась до 33 000 кв.м.). Инфраструктура медиацентра включала Горный вещательный центр и пресс-центр «Горки», а на крыше были расположены четыре студии и шесть площадок для прямых включений с видом на горы.

Медиацентр единовременно мог принять до 4000 телерадиовещателей и 500 представителей прессы со всего мира. В здании находились просторные офисы для редакций информагентств, залы для пресс-конференций, центр телерадиовещания, аппаратные студии, сервисные центры по обслуживанию фото- и видеоаппаратуры. Также функционировала почта, аптека, химчистка, супермаркет, интернет-кафе, магазин лицензионной продукции «Сочи 2014», офис поддержки банковских карт, комната отдыха, ресторанный дворик, кафетерий и автоматы с едой и напитками.

Своими впечатлениями о работе на XXII Олимпийских зимних играх поделились журналисты федеральных СМИ.

«Часто с коллегами вспоминаем работу на Играх в Сочи, хотя пахать приходилось реально на износ. Я освещал события в горном кластере, в основном лыжные гонки и биатлон. Вставать приходилось примерно в 8.00 утра, чтобы добраться до лыжно-биатлонного комплекса «Лаура», узнать последние новости. В повестке всё время возникал вопрос: а будут ли вообще проведены гонки? Несколько дней был очень сильный туман, и старты переносили.

Приезжаешь на стадион, узнаёшь, передаёшь информацию новостным редакторам. И дальше работаешь практически без пауз: до вечера и всё время на ногах. Смотришь гонку по мониторам в микст-зоне, там же вылавливаешь спортсменов, берёшь комментарии, отправляешь в редакцию. Затем садишься на снегоход, мчишь на пресс-конференцию. После неё пишешь репортаж. А следом ещё одна гонка. Если её нет, то с пересадками на маршрутках и фуникулёрах добираешься до санно-бобслейной трассы. И отрабатываешь соревнования там. Как следует замёрзнув, ближе к 20.00 вечера подбираешься к своему отелю, покупаешь еду — как правило, первый рацион за день. В номере дорабатываешь последние материалы, параллельно наблюдая за фигурным катанием или хоккеем по ТВ. А с утра всё по новой. При этом нереально динамичном графике…. я бы с удовольствием всё это повторил!» — сказал Александр Служаков, в 2014 году корреспондент спортивного портала «Чемпионат».

«Главным впечатлением и переживанием была абсолютно сказочная атмосфера всеобщего позитива и инклюзивности. Праздник караулил за каждым углом. Даже несмотря на определённые организационные и логистические шероховатости, на которые, впрочем, никто не обращал ровным счетом никакого внимания, все были поглощены саспенсом исторического события.

Абсолютно любой спортивный объект сразу же после старта соревнований погружался в атмосферу большого и яркого карнавала, масштабы которого многие из нас ощутили лишь спустя годы. Это был настоящий духовный и душевный пир!» — отметил Дмитрий Клипин, корреспондент интернет-издания Газета.Ru.

Сейчас в здании бывшего медиацентра круглосуточно функционирует «Казино Сочи», где для туристов открыты: единственный театр в горах Красной Поляны — театр «В игре», ресторан высокой кухни Brunello, ресторан «Баффет», Школа покера, «Покерный клуб Сочи»; и доступно свыше 50 игровых столов и более 424 современных игровых автоматов.

«Это, конечно, любопытный факт. Десять лет назад это был медиацентр для журналистов, которые готовили новостные материалы для всего мира. А спустя три года после Олимпиады, то есть в 2017 году это место снова стало точкой притяжения событий. Теперь здесь выступают российские звёзды, актёры, музыканты, артисты шоу и балетов, проходят турниры и чемпионаты по покеру, большие розыгрыши — посмотреть эти мероприятия приезжают и иностранные, и российские туристы», — рассказала Наталия Волдаева, генеральный директор игорной зоны «Красная Поляна».

За 7 лет с момента открытия «Казино Сочи» посетили более 3 165 722 человек, из них 11% составляют иностранцы. Интересно, что география гостей охватывает свыше 173 стран. В игорную зону «Красная Поляна» приезжают туристы из Китая, Ирана, Турции, Индии, Армении, Израиля и многих других стран. Самые экзотические государства, жители которых побывали в «Казино Сочи», — Лихтенштейн, Камбоджа, Мозамбик, Уганда, Ямайка и Гаити.