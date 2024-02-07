Губерниев: на ОИ-2014 работал как чёрт, но было ощущение причастности к невероятному

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился воспоминаниями об Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«По организации точно самая лучшая Олимпиада. Я работал там как чёрт. Почти не спал, вёл дневники, комментировал открытие и закрытие, жил внизу и каждый день ездил наверх комментировать лыжи и биатлон. Но такого удовольствия от работы не получал доселе и даже после. Это было ощущение причастности к чему-то невероятному. На последнем издыхании проходили какие-то вещи.

Запоминается последнее, когда сначала биатлонисты, а потом лыжники одержали победы. Я потерял голову. Также сбылась моя мечта, которую я лелеял очень много лет. Комментируя закрытие Олимпиады, я прочитал стихотворение «Репортаж о лыжной гонке» Роберта Рождественского, посвящённое Вячеславу Веденину и его героическому последнему этапу в эстафете ОИ-1972.

10 лет, всех поздравляю! Мы сделали большое дело. К сожалению, не все победы у нас сохранились в протоколах. Хочу сказать, что нужно продолжать бороться с допингом», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.