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Поздняков: наследие Сочи — не только спортивные комплексы и горнолыжные трассы

Поздняков: наследие Сочи — не только спортивные комплексы и горнолыжные трассы
Станислав Поздняков
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что Олимпиада в Сочи оставила после себя не только материальное, но и духовное наследие.

«Наследие Сочи — это не только материальное наследие в виде спортивных комплексов, баз и горнолыжных трасс. Можно смело сказать, что День зимних видов спорта, учреждённый в честь проведения в Сочи XXII зимних Олимпийских игр, стал одним из ключевых мероприятий, которое проводится Олимпийским комитетом России по всей стране. Этот праздник любим всеми нашими согражданами, любителями спорта и просто людьми, которые болеют за отечественный спорт.

Нам очень приятно, что наши коллеги, в том числе зарубежные, с теплотой вспоминают те добрые времена, когда в Сочи царила атмосфера праздника, единения всех стран и спортсменов, представляющих разные континенты мира. В этом и есть главная идея, которую закладывал барон де Кубертен — объединение народов, строительство и проведение мостов между странами и континентами с помощью спорта», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Старт Олимпийским играм в Сочи был дан 10 лет назад, 7 февраля 2014 года.

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