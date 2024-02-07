Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Елистратов: на Олимпиаде в Сочи мне удалось осуществить главную мечту всех спортсменов

Елистратов: на Олимпиаде в Сочи мне удалось осуществить главную мечту всех спортсменов
Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов поделился воспоминаниями об Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Вспоминаю Олимпиаду в Сочи с большой благодарностью, потому что она мне многое дала. У меня получилось осуществить самую главную мечту практически всех спортсменов — выиграть олимпийское золото в команде. Золото в Сочи — одна из главных наград в моей карьере, но каждые крупные международные турниры мне что-то дают: преодоление трудностей, спортивный опыт. Это был хороший толчок для дальнейшего развития», — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 7 февраля, исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Материалы по теме
Губерниев: на ОИ-2014 работал как чёрт, но было ощущение причастности к невероятному
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android