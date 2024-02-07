Елистратов: на Олимпиаде в Сочи мне удалось осуществить главную мечту всех спортсменов

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов поделился воспоминаниями об Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Вспоминаю Олимпиаду в Сочи с большой благодарностью, потому что она мне многое дала. У меня получилось осуществить самую главную мечту практически всех спортсменов — выиграть олимпийское золото в команде. Золото в Сочи — одна из главных наград в моей карьере, но каждые крупные международные турниры мне что-то дают: преодоление трудностей, спортивный опыт. Это был хороший толчок для дальнейшего развития», — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 7 февраля, исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.