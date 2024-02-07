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Семён Елистратов: через какое-то время зимняя Олимпиада снова пройдёт в России

Семён Елистратов: через какое-то время зимняя Олимпиада снова пройдёт в России
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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов выразил мнение, что в будущем Олимпийские игры вновь пройдут в России.

«Сейчас стараюсь жить сегодняшним днём и не заглядывать в будущее. Но думаю, что через какое-то время зимняя Олимпиада снова пройдёт в России», — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 7 февраля, исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 8 февраля начнётся Спартакиада сильнейших — 2024, приуроченная к 10-й годовщине проведения зимних ОИ в Сочи. Соревнования пройдут в пяти регионах России и завершатся 18 февраля. Медали на турнире будут разыграны в 16 зимних видах спорта.

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