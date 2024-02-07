Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«До сих пор расстроена четвёртым местом». Конькобежка Фаткулина — о Сочи-2014

«До сих пор расстроена четвёртым местом». Конькобежка Фаткулина — о Сочи-2014
Ольга Фаткулина
Аудио-версия:
Комментарии

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что расстроилась из-за серебряной награды, которую она завоевала на дистанции 500 метров во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Я до сих пор немножко расстроена четвёртым местом в забеге на 1000 метров, как и тем, что не смогла выиграть на пятисотметровке. Сначала была надежда, что стану первой, но после меня бежала ещё сильная пара – кореянка с голландкой. Я всё равно испытала восторг от этой серебряной медали, но потом пришло осознание того, что была в шаге от долгожданного золота, и немножко расстроилась», – приводит слова Фаткулиной Metaratings.

Напомним, на дистанции 1000 метров спортсменка стала четвёртой, проиграв бронзовому призёру Маргот Бур (Нидерланды) 0,18 секунды.

Материалы по теме
Эксклюзив
Елистратов: на Олимпиаде в Сочи мне удалось осуществить главную мечту всех спортсменов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android