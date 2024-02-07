Чернышенко: благодаря Путину России отдали право проведения Игр

Заместитель председателя правительства РФ Виктор Чернышенко поделился, что визит Владимира Путина в Гватемалу накануне объявления страны-хозяйки Игр-2014 повлиял на итоговый результат.

«Благодаря визиту Путина в Гватемалу России отдали право проведения Игр, что стало прорывом — после этого мы получили право проведения крупнейших мероприятий. Это был поворотный момент, когда весь мир понял: Россия может, Россия держит слово, Россия достойна. Кстати, личные гарантии президента — один из ключевых факторов успеха.

Президент сам принял решение лететь в Гватемалу, хотя его все отговаривали, потому что якобы «нет шансов», да и в плане репутации может быть нехорошо. Там за три года до этого отгремела гражданская война, на перекрёстках стояли пулемётные гнезда, да и много чего ещё было. Плюс расстояние. Президент тем не менее принял решение. Жил в обычном отеле. Под него была зарезервирована резиденция в Антигуа, но он поменял решение в последний момент и остановился в гостинице «Континенталь». Там и встречался с большим количеством членов МОК. Они шли прямо чередой, он с каждым общался, выслушивал, интересовался, как у них дела, демонстрировал полное погружение и понимание их деятельности, а также мог в разговоре вспомнить их детей или родителей. После такой подготовки к встрече все уходили очарованными. Тогдашний пресс-секретарь Алексей Алексеевич Громов наладил работу — и всем после встречи достались подписанные нашим президентом фотографии. Работа была невероятная», — сказал Чернышенко «Матч ТВ».

4 июля 2007 года в Гватемале во время 119-й сессии МОК был выбран город-хозяин зимней Олимпиады 2014 года. Кроме Сочи, на право проведения Игр претендовали австрийский Зальцбург и южнокорейский Пхёнчхан.