«Никто не может у нас отнять наши победы». Чернышенко — об Олимпиаде в Сочи

Заместитель председателя правительства РФ Виктор Чернышенко заявил, что победы, которые одержали российские спортсмены на Олимпиаде-2014, никто не сможет отнять.

Своим мнением вице-премьер поделился на открытии новой экспозиции «Аллеи славы», которая посвящена десятилетнему юбилею зимних Игр в Сочи. Он добавил, что масштаб, который тогда продемонстрировала Россия, вряд кто-то сможет превзойти.

«Мы видим, как развивается инфраструктура и в Сочи, и во всей стране. Создаются спортивные объекты, устанавливаются новые рекорды, и никто не может у нас отнять наши победы, хотя они пытались. Но Россия отстояла в судах своё честное право и статус победителя во всех смыслах этих уникальных Игр, которые уже вряд ли кто-то сможет повторить в таком масштабе», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи состоялась 7 февраля 2014 года.