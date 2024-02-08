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Поздняков: МОК занимается гендерными, геополитическими вопросами, забывая про спорт

Поздняков: МОК занимается гендерными, геополитическими вопросами, забывая про спорт
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о деятельности руководства Международного олимпийского комитета (МОК), упрекнув его в излишнем внимании к вопросам, меньше всего касающимся самого спорта.

«Руководители в Лозанне увлечённо занимаются сегодня гендерными, геополитическими и иными вопросами глобалистского характера. При этом раз за разом забывая, собственно, про сам спорт — массовый, любительский, Олимпийский, реальный. Который стремительно теряет популярность и всё больше уходит на задворки спорта профессионального — капиталоёмкого, для избранных. Да-да, антироссийский заказ, как оказывается, чрезвычайно удобно работает ещё и в этом направлении. Где в будущем у международного олимпизма нет ни самостоятельности, ни состоятельности», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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