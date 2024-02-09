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«Финал четырёх» КР по гандболу среди женщин пройдёт в Ростове-на-Дону

«Финал четырёх» КР по гандболу среди женщин пройдёт в Ростове-на-Дону
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Определилось место проведения решающих стадий Кубка России по гандболу среди женских команд. Матчи «Финала четырёх» состоятся в Ростове-на-Дону, в Крытом футбольном манеже — домашней арене клуба «Ростов-Дон». Ещё одним претендентом на проведение игр была арена московского ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

В «Финале четырёх» встретятся команды «Динамо-Синара» (Волгоград), «Лада» (Тольятти), ЦСКА (Москва) и «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Жеребьёвка полуфинальных пар состоится позднее.

Ростов-на-Дону примет «Финал четырёх» в пятый раз. Ранее турнир уже проходил здесь в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах. По разу матчи проходили в Москве (2020), Краснодаре (2022) и Тольятти (2023). Решающие игры состоятся 6-7 апреля 2024 года.

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