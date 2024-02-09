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Мини-футбол официально переименован в футзал согласно приказу Минспорта

Мини-футбол официально переименован в футзал согласно приказу Минспорта
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Сегодня, 9 февраля, мини-футбол в России официально переименован в футзал. Это случилось после того, как вступил в силу приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2023 года «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта».

Согласно приказу, наименование спортивной дисциплины «мини-футбол» меняется на «футзал», а мини-футболом теперь будут считать виды, ранее известные как «футбол 6х6, 7х7, 8х8». При этом в реестр внесены такие новые дисциплины как футбольное двоеборье и футбол на электроколясках.

Напомним, название «футзал» является международным, так этот вид спорта фигурирует в базе ФИФА и на иностранных соревнованиях.

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