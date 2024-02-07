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Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи — как это было 10 лет назад, нераскрывшееся кольцо

Церемония открытия Олимпиады в Сочи — 2014. Как это было 10 лет назад. LIVE
Михаил Чесалин
Церемония открытия Олимпиады-2014
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Вспоминаем главные моменты красочной церемонии. И, конечно, нераскрывшееся кольцо!

Ровно 10 лет назад в Сочи стартовали Олимпийские игры — 2014. Это было по-настоящему грандиозное событие, объединившее все страны мира. Тогда, в отличие от наших дней, это объединение, казалось, было возможно. Церемония открытия, которая прошла 10 лет назад, ознаменовала начало большого спортивного праздника, в котором российские спортсмены, выступавшие ещё с флагом и гимном, были на первых ролях.

Спецпроект, посвящённый 10-летию Сочи-2014:
Покорённая вершина. Почему Олимпиада в Сочи – это лучшее, что было с российским спортом
Покорённая вершина. Почему Олимпиада в Сочи – это лучшее, что было с российским спортом

Чтобы погрузиться в ту атмосферу, мы проведём онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр-2014. Отразим все события, которые происходили на стадионе «Фишт» 10 лет назад. Оставайтесь с нами, чтобы поностальгировать, посмотреть парад атлетов с флагом России и вновь увидеть нераскрывшееся кольцо.

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Live Михаил Чесалин

Президент России Владимир Путин и недавно избранный глава МОК Томас Бах в одной ложе. Эх, как же много изменилось за 10 лет!

Фото: РИА Новости

20:18 Михаил Чесалин

Итак, всё начинается с азбуки: Азбука, Байкал, вертолёт Сикорского, Гагарин… А далее отсылки к русской культуре, изобретениям, космосу. Даже ушанка есть, на «У», разумеется. А вот на «Ъ» в олимпийской азбуке — Пушкин.

20:14 Михаил Чесалин

Итак, московское время — 20:14. Поехали! Церемония наконец-то начинается!

20:10 Михаил Чесалин

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поприветствовал собравшуюся публику на русском языке.

20:09 Михаил Чесалин

Трибуны стадиона «Фишт» постепенно заполняются. За несколько минут до официального начала церемонии выступила известная и российским, и зарубежным зрителям группа «Тату» с хитом «Нас не догонят!»

Фото: РИА Новости

19:57 Михаил Чесалин

А ещё — загляните в ностальгический лайв командного турнира по фигурному катанию. Наши спортсмены «в прямом эфире» добывают первое золото той Олимпиады. Хотите освежить те яркие эмоции?

Битва за первое российское золото в Сочи-2014:
Россия лидирует после 1-го дня благодаря Плющенко и суперпаре! Командник Сочи-2014 — LIVE
Live
Россия лидирует после 1-го дня благодаря Плющенко и суперпаре! Командник Сочи-2014 — LIVE
19:55 Михаил Чесалин

А в ожидании старта церемонии вы можете вспомнить, кто же стал главным героем тех Игр. Кто запомнился вам больше? Юлия Липницкая или Александр Легков? Вик Уайлд или Виктор Ан? Голосуйте:

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19:54 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на онлайн-трансляции церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи. Вместе с вами мы будем ностальгировать и вспоминать, как всё это было ровно 10 лет назад.

Церемония открытия начнётся в 20:14 по московскому времени.

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