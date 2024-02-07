Церемония открытия Олимпиады в Сочи — 2014. Как это было 10 лет назад. LIVE

Ровно 10 лет назад в Сочи стартовали Олимпийские игры — 2014. Это было по-настоящему грандиозное событие, объединившее все страны мира. Тогда, в отличие от наших дней, это объединение, казалось, было возможно. Церемония открытия, которая прошла 10 лет назад, ознаменовала начало большого спортивного праздника, в котором российские спортсмены, выступавшие ещё с флагом и гимном, были на первых ролях.
Чтобы погрузиться в ту атмосферу, мы проведём онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр-2014. Отразим все события, которые происходили на стадионе «Фишт» 10 лет назад. Оставайтесь с нами, чтобы поностальгировать, посмотреть парад атлетов с флагом России и вновь увидеть нераскрывшееся кольцо.
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Президент России Владимир Путин и недавно избранный глава МОК Томас Бах в одной ложе. Эх, как же много изменилось за 10 лет!
Фото: РИА Новости
Итак, всё начинается с азбуки: Азбука, Байкал, вертолёт Сикорского, Гагарин… А далее отсылки к русской культуре, изобретениям, космосу. Даже ушанка есть, на «У», разумеется. А вот на «Ъ» в олимпийской азбуке — Пушкин.
Итак, московское время — 20:14. Поехали! Церемония наконец-то начинается!
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поприветствовал собравшуюся публику на русском языке.
Трибуны стадиона «Фишт» постепенно заполняются. За несколько минут до официального начала церемонии выступила известная и российским, и зарубежным зрителям группа «Тату» с хитом «Нас не догонят!»
Фото: РИА Новости
А ещё — загляните в ностальгический лайв командного турнира по фигурному катанию. Наши спортсмены «в прямом эфире» добывают первое золото той Олимпиады. Хотите освежить те яркие эмоции?
Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на онлайн-трансляции церемонии открытия Олимпиады-2014 в Сочи. Вместе с вами мы будем ностальгировать и вспоминать, как всё это было ровно 10 лет назад.
Церемония открытия начнётся в 20:14 по московскому времени.