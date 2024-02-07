Церемония открытия Олимпиады в Сочи — 2014. Как это было 10 лет назад. LIVE

Ровно 10 лет назад в Сочи стартовали Олимпийские игры — 2014. Это было по-настоящему грандиозное событие, объединившее все страны мира. Тогда, в отличие от наших дней, это объединение, казалось, было возможно. Церемония открытия, которая прошла 10 лет назад, ознаменовала начало большого спортивного праздника, в котором российские спортсмены, выступавшие ещё с флагом и гимном, были на первых ролях.

Чтобы погрузиться в ту атмосферу, мы проведём онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр-2014. Отразим все события, которые происходили на стадионе «Фишт» 10 лет назад. Оставайтесь с нами, чтобы поностальгировать, посмотреть парад атлетов с флагом России и вновь увидеть нераскрывшееся кольцо.

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