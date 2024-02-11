На соревнованиях по водным лыжам в Австралии погиб спортсмен

Трагедия произошла в Австралии на соревнованиях по водным лыжам. Об этом сообщает радио ABC.

Во время гонки Southern 80 на реке Муррей недалеко от границы штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, получив серьёзные травмы во время катания, погиб участник одной из соревновавшихся команд. Службы экстренной помощи, оперативно отреагировавшие на сообщение о происшествии, констатировали смерть участника соревнований от полученных травм на месте. При этом отмечается, что официально личность спортсмена пока не установлена.

Решением президента клуба видных видов спорта, организовавшего турнир, соревнования были немедленно приостановлены и впоследствии отменены. Сейчас полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.